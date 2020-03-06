PKK'ya yapılan operasyonda bulundu! Tam 3 tane...

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp, Lice, Silvan ve Dicle ilçeleri kırsalında 4 Mart'ta terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda teröristlerce kullanılan 3 adet kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.







BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Dicle ilçesi Taşağıl köyü kırsalında taşlık alana gömülmüş vaziyette, teneke içerisine 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği ve Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında toprağa gömülü teneke içerisine 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edilerek patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Lice ilçesi Türeli köyü Çaylarbaşı mezrasında tespit edilen mağara içerisinde teröristler tarafından işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda zincir, zincire bağlı 2 adet masonet kelepçe ile 2 adet asma kilit ele geçirilmiştir.







OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR



Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 17 adet büyük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 10'lu pil bloğu, 1 adet 9'lu pil bloğu, 7 adet pil, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 400 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.





DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ