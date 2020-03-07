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Başkan Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı , yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahında şahitlik yaptı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.3.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 18:58 ABONE OL
Başkan Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'la birlikte çiftin nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Başkan Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
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