Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:* Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize rabbimden Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. İdlib'de, Libya'da kahraman ordumuz büyük mücadele verdi. En sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslüman'ın Müslüman'la savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak.Çamlıca Camisi'nin bu asrın en önemli. Levent'te Büyükdere Caddesi'nde, eskiden Merkez Bankası'na ait arazi üzerine yapılan cami de 2-3 yıl içerisinde tamamlacak. Açık-kapalı mekanlarında 20 bin kişi ibadet edecek. Orayı da süratle bitirip milletimizin, tüm Müslümanların hizmetine sunmuş olacağız. Bu vesileyle Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Rabb'im birbirimize olan muhabbetimizi artırsın, daim eylesin diyorum. Bu vesileyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.Sizden bir ricam olacak. Dünyada koronavirüs salgını var. Tabii ki muanaka, musafaha (kucaklaşma-tokalaşma) çok önemli sünnettir. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara erteleyelim. Önemli olan kalbimizden geçendir. Onu yaptığımız sürece zaten musafahayı, muanakayı da yapmış oluruz.Başkan Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib anlaşması ile Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramı ele alındı. Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıkladığına dikkat çeken Erdoğan, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu kaydetti. Erdoğan, Türkiye- AB arasında göç düzenlemelerinin işlemediğini, gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti. ANKARA

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