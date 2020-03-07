Muhittin Böcek’in zulmüne kalbi dayanamadı

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sürgün ve işten çıkarmaları sonunda bir cana mal oldu. Eski Başkan Menderes Türel döneminde Antalya Sanat Eğitim Merkezi (ASMEK) Şube Müdürü olarak göreve getirilen ancak CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle Gazipaşa'ya sürgün edilip ardından da işten atılan Alev Aslangiray (38) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

CHP teşkilatlarının gerek sosyal medyada, gerekse parti içi kulislerinde 'Türel'in kadrosu ile çalışıyor' eleştirilerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in işten çıkarma ve sürgün zulmüne ölüm gölgesi düştü. ASMEK Şube Müdürü olarak görev yapan Alev Aslangiray önce Gazipaşa ilçesine ASMEK görevlisi olarak sürgün edildi. Yılbaşında sözleşmesi yenilenmeyen Aslangiray işten çıkartıldı. Aslangiray, 'Yürütmeyi Durdurma Kararı' alabilmek için Antalya İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



KALBİ ÜZÜNTÜYE DAYANAMADI

Salı günü çıkacak kararı bekleyen Alev Aslangiray, yaşadığı üzüntü ve strese dayanamayarak dün 17.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslangiray yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alev Aslangiray'ın kısa bir süre önce kredi ile ev aldığı ve ödeme güçlü çektiği için büyük bir sıkıntıya girdiği öğrenildi. Aslangiray, bugün 13.00'te Konyaaltı Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Böcek'in göreve gelmesiyle birlikte bin 200 kişiyi işten çıkartıp 500 kişiyi de sürgün etmişti. ANTALYA

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