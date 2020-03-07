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! Başkan 'ın 3 kaleminin sırrı ne? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor...

haberi... Başkan milletvekilleri ve bakanlar ile sık sık toplantı yapıyor. Erdoğan'ın siyasi hayatının başından itibaren kara kaplı deftere sürekli notlar aldığı biliniyor, görülüyor. Erdoğan bu kez toplantıya 3 farklı renkte kalem ile geldi. Kalem detayı toplantıdaki vekillerin dikkatini çekti ancak kimse kalemlerin sırrını sormadı. Erdoğan'ın kalemleri sık sık değiştirerek not aldığı görüldü. İşte 'ın dikkat çeken kalemlerinin sırrı...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 kaleminin sırrı ne? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a siyasi hayatının ilk gününden beri eşlik eden, AK Parti'nin siyasi tarihine ilişkin her şeyin yazılı olduğu kara kaplı defteri bilmeyen yoktur. Erdoğan'ın tüm önemli konuları not aldığı ve bugün sayısı yüzleri bulan not defterleriyle ilgili yeni bir ayrıntı dikkatimizi çekti.

Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.

SIK SIK KALEM DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan'ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.

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AYDA 2 DEFTER BİTİRİYOR

18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan'ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiği biliniyor. İlgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğu öğrenildi.

YENİ BİR İŞARETLEME SİSTEMİ

3 kalem ile konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulduğu öngörülüyor. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığı da bilinenler arasında...

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Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 kaleminin sırrı ne? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor...
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