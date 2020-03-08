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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu

Başkan , 'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın ailesi ile telefonda görüştü. Baba Suat Akman ve anne Gülseren Akman’a taziye dileklerini ileten Erdoğan, “Öncelikle şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cennetiyle cemaliyle inşallah anne, baba, bütün aileyi cennetinde buluştursun." dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 14:20 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu

Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) ailesi ile telefonda görüştü.

Baba Suat Akman ve anne Gülseren Akman'a taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Öncelikle şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cennetiyle cemaliyle inşallah anne, baba, bütün aileyi cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti ve şehitlerimiz peygamberimize komşu. Böyle bir makama erişti. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah" dedi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Denizli ziyaretinde Akman ailesine bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.

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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu
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