Bizimkisi meslekten öte vatan sevgisi

Onlar hem anne, hem eş hem de terörle mücadelede en ön saflarda vatanını kahramanca savunan kadın özel harekâtçılar... Kar-kış demeden Türkiye'nin dört bir yanında korkusuzca görev yapıyorlar. Hepsi mesleğiyle gurur duyuyor, meslek aşkının kaynağını ise vatan ve millet sevgisi olarak açıklıyorlar. Üstelik bu zorlu görevi yerine getirirken annelik ve eş olmanın da tüm gereklerini yine başarıyla yerine getiriyorlar. SABAH, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, vatanın yılmaz bekçileri kahraman kadın özel harekatçılarla konuştu.



TÜRK KADINI HERŞEYİ YAPAR

H.Ö: Evliyim ve bir çocuğum var. Hem bir anne hem de bir eş olarak özel harekâtta görev yapıyorum. 8 yıldır bu meslekteyim ama ilk başladığımda nasılsam aynı aşkla görevime devam ediyorum. 'Çocuğum var, geri planda kalayım' gibi bir şey asla olmuyor. Nerede görev verirlerse görevimi yapıyorum. Özel harekâtta kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte vatan mücadelesi veriyoruz. Anne de olsak evli de olsak hiçbir fark yok. Ben vatanımı çok sevdiğim için bu mesleği yapıyorum ve özel harekâtçı olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah meslek hayatım boyunca görevimi sürdürürüm. O aşkın kaynağı da vatanı ve milletini sevmekten gelir. Araziye çıkmak, operasyona gitmek, gecenin bir vakti kalkmak bunlar bizim için bir gurur kaynağı. Ay yıldızlı üniformayı taşımak benim için bir onur. Hiçbir ülkenin vatandaşı bizim kadar vatanına bu denli bir aşkla bağlı mıdır bilmiyorum. Biz bunu bir meslek olarak değil bir vatan borcu olarak görüyoruz.

H.T: 3 yıldır görev yapıyorum. Türk kadınının yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeterli eğitim aldıktan sonra her şeyi yapabilecek karakter ve güce sahibiz. Bu da bizim Türkiye'ye duyduğumuz aşkımızdan geliyor. Ay yıldızlı üniformayı giymek muhteşem bir duygu. Hiçbir yer ayırt etmeden vatanın her köşesinde görev yaparız. Her zaman her yerde her daim hazırız ve elimizden gelen her şeyi dört dörtlük yaparız. Türk kadını geçmişe baktığınızda hem ev işlerini yapmış hem de cephede görev almış. Ecdadımız her daim vatan mücadelesinde bulunmuş.

N.K: Vatanını sevmenin kadını erkeği yok. Bu cinsiyet meselesi değil yürek meselesi. Öğretmenlik okudum ama şehit haberlerini duyunca bu mesleği seçtim.

