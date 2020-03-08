Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kuzey Marmara Otoyolu hizmete giriyor...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Diyarbakır annelerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Biz bu ülkeyi bir asır önce kadını, erkeği omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kardeşlerim unutmayın her zaman söylerim yol medeniyettir, su medeniyettir. Otoyolun farklı etaplarının devreye girmesiyle kesintisiz, güvenli seyahat imkanı başlayacak. İşte AK Parti iktidarı budur.