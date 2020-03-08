Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kuzey Marmara Otoyolu hizmete giriyor...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Biz bu ülkeyi bir asır önce kadını, erkeği omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kardeşlerim unutmayın her zaman söylerim yol medeniyettir, su medeniyettir. Otoyolun farklı etaplarının devreye girmesiyle kesintisiz, güvenli seyahat imkanı başlayacak. İşte AK Parti iktidarı budur.

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