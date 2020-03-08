Taksim'deki izinsiz 8 Mart gösterilerinde 34 kişi gözaltına alındı

Taksim'e çıkamayan gruptakiler daha sonra Tophane'den Karaköy Meydanı'na kadar yürüdü.

Eylemcilerin çoğunun maskeli olması dikkat çekti

Karaköy Meydanı'nda trafiği keserek eylem yapan gruptakiler bir süre sonra polisin uyarısıyla dağıldı.

Öte yandan Valilik kararıyla bariyer çekilerek kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı.

Polise saldırmak için hazırlıklı gelmişler!

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını açıklamıştı.