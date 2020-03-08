Türk Edebiyatı Vakfı’nın 48 yıllık arşivi Millet Kütüphanesi’ne bağışlandı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Edebiyatı Vakfı, bünyesindeki eserleri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Millet Kütüphanesi'ne bağışlıyor.14 yıl vakfın başkanlığını yapan merhum Servet Kabaklı 2015 yılında yaşama veda etmesinden sonra vakfın başına geçen ağabeyi Serhat Kabaklı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 22 Şubat'ta yönetim kurulu kararıyla 800'e yakın eseri Millet Kütüphanesi'ne bağışlama kararı aldık" diye konuştu. 1972 yılında merhum Ahmet Kabaklı tarafından kurulan vakfın kurucuları arasında eski Cumhurbaşkanları Celal Bayar, Süleyman Demirel, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu gibi isimler de yer aldı.