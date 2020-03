6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıklandı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program konuşan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Bugün bin 3 şubesi ile ülkemizde ve 149 ülkede iyiliğin adresi olan Türkiye Diyanet Vakfımız kuruluşundan bu yana iki büyük hedefi daima göz önünde bulundurmuştur. Birincisi; ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanlığın hizmetinde olmak,İkincisi ise, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışmak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, din, dil, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayrî çalışmaları aralıksız sürdürmektedir. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, gariplerin, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır" dedi.

"YAYINLARIMIZIN ODAĞINA MEDENİYETİMİZİN İYİLİK MEFKûRESİNİ YERLEŞTİRMELİYİZ"

İnsanların eğitim ve gelişiminde görsel ve işitsel faktörlerin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Erbaş," İnsan, hayatı görerek ve örnek alarak öğrenir. Bu çerçevede imkanları elinde bulunduranlar, bir sosyal sorumluluk gereği topluma doğru örnekler sunmak, onları iyi ve güzel olana teşvik etmek durumundadır. Özellikle haber bültenleri ve dizi filmlerde tüm detaylarıyla ortaya konan cinayet, şiddet, kötülük ve her türlü olumsuz örneklerin toplumsal psikolojide oluşturacağı tahribat konusunda daha duyarlı ve dikkatli davranmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sebeple, yayınlarımızın odağına medeniyetimizin iyilik mefkûresini yerleştirmeliyiz. Hiç şüphesiz iyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir. Vicdanları huzursuz eden her türlü kötülüğün ortadan kalkması ve bireyden aileye, toplumdan devlete her yerde iyiliğin egemen olması için basılı ve görsel medyanın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Oluşturulan komisyonlar tarafından incelenen 500 iyilik hikayesi içinde 7 tanesine "Uluslararası İyilik Ödülü" verilerek dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verildiğini bildiren Erbaş,""İyilik Ödülü" verilecek kişilerin belirlenmesinde; Yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açmak, bireyleri iyilikle harekete geçirmek, çevresine ilham vermek, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte, iyilikte bir araya getirmiş olmak, yaradan'ın hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan bir yaklaşımı benimsemek gibi hususiyetleri esas aldık" dedi.

2020 "Uluslararası İyilik Ödülleri'' kapsamında bu yıl ödül verilecek isimleri paylaşan Erbaş, İyilik ödülüne layık görülen isimlerden ilki Yusuf İslam (Cat Stevens) Yaptığı insani çalışmalarla örnek bir isim haline gelen Yusuf İslam, bestelediği "Barış Treni" isimli şarkıyla dünyada iyi şeylerin olması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini anlattı. Şarkısından aldığı ilhamla "Barış Treni" isimli bir projeyi hayata geçirdi. Barış Treni, Dünya üzerindeki mazlumlara, mağdurlara yardım etmek, onlara selamı, huzuru, esenliği götürmek için yola çıkmıştır. Yusuf İslam, mümince duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman hem de gayrimüslimlerin kalplerine dokunmayı başardı. Diğer bir iyilik ödülü sahibi isim Sıraj Wahhaj, Önceki ismi Jeffrey Kearse New York'da Hristiyan bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldi.Bir giyim mağazasını satın alıp Takva Mescidi ismiyle kullanan Siraj Wahhaj, günümüzde de bu mescitte dersler vermekte, İslami konularda insanları bilgilendirmektedir. Aynı zamanda Wahhaj, uyuşturucuya karşı ciddi mücadeleler vermekte, İslamiyet'in parlak ışığını ulaşabildiği herkese yaymaya devam etmektedir" dedi.

Gamze Özçelik'in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, "Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika'dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı. Kamerun'da su kuyusu açarak, İdlib'de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Bir başka iyilik ödülü sahibi Minberci Ali Önder;Sivas'ın Suçatı beldesinde yaşayan Ali Önder, yıllardır ahşabı ince ince işleyerek minber yapıyor. 86 yaşındaki Ali dede bugüne kadar yaptığı minberleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki camilere bağışlamıştır. Hayat hikayesi ödüle layık görülen bir diğer kardeşimiz Abdulkadir Geylani Tekgöz; girdiği cezaevinden hafız olan bir kardeşimiz.Tek bir harfini bile bilmediği Kur'an-ı Kerim'i cezaevinde öğrenerek ezberlemeye başladı. On beş ayın sonunda ise hafızlığını tamamlayarak icazetini aldı. Şimdi ise eline aldığı hafızlık meşalesiyle diğer arkadaşlarının öncüsü. Onun sayesinde cezaevindeki on üç kişi daha hafızlık eğitimi almaya başladı.Bir diğer iyilik ödülü sahibi; Mehmet Şirin Çiçek; İstanbul sokaklarında minibüs şoförü kardeşimiz. Onun minibüsünde yolcular hem keyifli bir yolculuk yapıyor hem de minibüsün içindeki ve dışındaki afişleri okuyarak daha bilinçli bir hâlde minibüsten iniyorlar.Mehmet Şirin Çiçek, bizlere, iyiliğin bir ucundan tutmanın o kadar da zor olmadığını gösteriyor. Ve son olarak iyilik ödülüne layık görülen isim, Ahmet Aydemir; Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde bulunan Taşlıbel Çiçekli Cami din görevlisi. Ahmet Aydemir sayesinde herkesin hayran kalacağı bir mekan haline dönüştü. Ahmet Hoca, 1995 yılında saksılara çiçekler ekip camiye getirdi. Bir süre sonra çocukların camiye gelmesini sağlamak için çiçeklere çocukların ismini verdi. Bu sayede 300 çocuk 300 çiçekle adeta kardeş oldu. Ahmet Hoca hem çocukların camiye gelmelerini sağlamış hem de onlara sorumluluk vermiş oldu. Böylece Taşlıbel Çiçekli Cami hem çocuk açtı hem de çiçek açtı" ifadelerini kullandı. Erbaş, 12 Mart 2020 Perşembe Günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri Programıyla ödüllerinin sahiplerine taksim edileceğini kaydetti.