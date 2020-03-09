Beyaz kıtaya giden bilim ekibi Türkiye’ye döndü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı uhdesindeve TÜBİTAK MAM KutupAraştırmaları Enstitüsükoordinesindegerçekleştirilen4. UlusalAntarktikaBilim Seferitamamlandı.Beyaz kıtada 15proje gerçekleştirenbilim ekibi dünakşam Türkiye'ye döndü.SABAH Gazetesi İstihbarat ŞefiHayrettin Bektaş'ın da yer aldığıekip İstanbul Havalimanı'ndaaileleri tarafından karşılandı.Duygusal anların yaşandığıkarşılama töreninde konuşanAntarktika Bilim SeferiLideri Prof. Dr. Ersan Başar, 9Şubat'ta İstanbul'da başlayanseferin bilimsel anlamda büyükbir başarı ile sonuçlandığınısöyledi. Planladıkları 15 projeningerçekleştirildiğini ifadeeden Başar "Hava şartlarınınkutup bölgesiiçin sıcak olmasınedeniyleseyir rotalarındadeğişiklikoldu. Seferimizierken bitirdik. 3tane GNSS istasyonunun(KüreselUydu Seyrüsefer Sistemi)kurulması, meteoroloji sisteminingüncellenmesi, deniz bilimlerikonularında çalışmalar,deniz suyu, göle örneklemeler,buzla, taş ve yosun örneklemeleriile birlikte toplam 15 projemizibaşarı ile gerçekleştirdik"dedi.