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Beyaz kıtaya giden bilim ekibi Türkiye’ye döndü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 ABONE OL
Beyaz kıtaya giden bilim ekibi Türkiye’ye döndü
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Beyaz kıtada 15 proje gerçekleştiren bilim ekibi dün akşam Türkiye'ye döndü. SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Hayrettin Bektaş'ın da yer aldığı ekip İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılama töreninde konuşan Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, 9 Şubat'ta İstanbul'da başlayan seferin bilimsel anlamda büyük bir başarı ile sonuçlandığını söyledi. Planladıkları 15 projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Başar "Hava şartlarının kutup bölgesi için sıcak olması nedeniyle seyir rotalarında değişiklik oldu. Seferimizi erken bitirdik. 3 tane GNSS istasyonunun (Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) kurulması, meteoroloji sisteminin güncellenmesi, deniz bilimleri konularında çalışmalar, deniz suyu, göle örneklemeler, buzla, taş ve yosun örneklemeleri ile birlikte toplam 15 projemizi başarı ile gerçekleştirdik" dedi.
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Beyaz kıtaya giden bilim ekibi Türkiye’ye döndü
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