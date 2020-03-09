Beyaz kıtaya giden bilim ekibi Türkiye’ye döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde
ve TÜBİTAK MAM Kutup
Araştırmaları Enstitüsü
koordinesinde
gerçekleştirilen
4. Ulusal
Antarktika
Bilim Seferi
tamamlandı.
Beyaz kıtada 15
proje gerçekleştiren
bilim ekibi dün
akşam Türkiye'ye döndü.
SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi
Hayrettin Bektaş'ın da yer aldığı
ekip İstanbul Havalimanı'nda
aileleri tarafından karşılandı.
Duygusal anların yaşandığı
karşılama töreninde konuşan
Antarktika Bilim Seferi
Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, 9
Şubat'ta İstanbul'da başlayan
seferin bilimsel anlamda büyük
bir başarı ile sonuçlandığını
söyledi. Planladıkları 15 projenin
gerçekleştirildiğini ifade
eden Başar "Hava şartlarının
kutup bölgesi
için sıcak olması
nedeniyle
seyir rotalarında
değişiklik
oldu. Seferimizi
erken bitirdik. 3
tane GNSS istasyonunun
(Küresel
Uydu Seyrüsefer Sistemi)
kurulması, meteoroloji sisteminin
güncellenmesi, deniz bilimleri
konularında çalışmalar,
deniz suyu, göle örneklemeler,
buzla, taş ve yosun örneklemeleri
ile birlikte toplam 15 projemizi
başarı ile gerçekleştirdik"
dedi.