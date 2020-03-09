Plastik mermiye ‘vücuda saplansın’ diye tel koydular!

BUGÜN NELER OLDU

Yunan güvenlik güçlerinin önceki gün sınırı geçmek isteyen mültecilere makineli tüfek ile ateş etmesi büyük tepki çekmişti. Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti. Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı. Dün İzmir'de Yunan zulmüne maruz kalan 121 mülteci denizden kurtarıldı.