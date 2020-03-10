Bir Yabancı Terörist Savaşçı daha ülkesine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

75'İ AB VATANDAŞI 229 KİŞİ...

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, kısa süre önce "Bugüne kadar çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı ülkelerine gönderdiklerini belirten Ayaz, "2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 75'i AB vatandaşı olmak üzere 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 150 uyruktan 94 bin yabancıya giriş yasağı uygulandı." değerlendirmesini yapmıştı.