CHP Grup Toplantısında dikkat çeken manzara! Kılıçdaroğlu, hakaretleriyle Türkiye'yi karıştıran Özkoç'u yanına oturttu

Kısa bir süre önce TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, o konuşması ile Türkiye'de en çok tepki gösterilen isimlerin başında yer almıştı. Hakaretler basın toplantısı ile sınırlı kalmadı ve TBMM'de de ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretler eden CHP'li Engin Özkoç hakkında flaş gelişme | Video

AĞIR HAKARETLERİ TBMM'Yİ KARIŞTIRMIŞTI!

TBMM'de AK Parti ve CHP grupları birbirine girerken, yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Vekillerin kavgası dakikalarca sürdü, oturuma ara verildi. Adalet Bakanlığı, CHP'li vekil hakkında fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da soruşturma açıklaması geldi. Savcılık, resen soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A HAKARET EDEN VEKİLİ YANINA ALDI

Engin Özkoç'un milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirilen grup toplantısında tavrını belli etti. CHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşma öncesinde Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanında oturttu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZKOÇ'A ÖDÜL GİBİ HAREKET

Daha önce arka sıralarda kendine yer bulan Engin Özkoç'un en önde oturması, CHP Lideri'nin konuyla ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili: "Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir"

Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verildi.