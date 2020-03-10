CHP’li başkana polise mukavemetten 6 ay hapis

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Gezi Parkı olayları sırasından Berkin Elvan'ın yaşamını yitirdiği gün Avcılar'da düzenlenen protestolara katılan şu anki Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada, istinaf incelemesi yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi "polise mukavemet" suçundan verilen 6 ay hapis cezasını uygun gördü. Daire, "gösteri kanuna muhalefet" suçundan cezayı ise bozarak, bu suçtan beraat kararı verdi. Daire, sanıklardan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Gökmen Yeşil'in olay sırasında polislerin attığı gaz kapsülünü, tekme atarak, geri polislerin üzerine atmasını ise "meşru müdafaa" olarak değerlendirdi. Dairenin kararının kesin hüküm olmadığı, tarafların Yargıtay'da temyiz yoluna da başvurabilecekleri belirtildi.