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Son dakika: : Hudut ve sahil çalışanlarının izinleri nedeniyle iptal edildi

'nın yaptığı son dakika açıklamasında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada çalışan tüm personelin yıllık izinleri nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 01:29 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı: Hudut ve sahil çalışanlarının izinleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada çalışan tüm personelin yıllık izinleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Koronavirüs nedeniye hudut ve sahil çalışanlarının izinleri iptal edildi! | Video

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.

* Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı: Hudut ve sahil çalışanlarının izinleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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