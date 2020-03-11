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açıklarında sıcak anlar!

Karasularımızı ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 16:23 ABONE OL
Bodrum açıklarında sıcak anlar!

Muğla'nın Bodrum açıklarında karasularımızı ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, 11 Mart sabahı 05.30 sıralarında Bodrum bölgesinde Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurunun çıkartılması esnasında iki bot arasında sürtüşme yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botunun kararlı manevraları üzerine Türk karasularını terk etti.

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Bodrum açıklarında sıcak anlar!
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