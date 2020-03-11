Çocuklara şefkat eli

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan "Mobil Çocuk Dostu Tırı"ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Kaldıkları çadırlardan tıra gelen çocuklar, uzman personel eşliğinde aktiviteler yapıyor. Sığınmacı çocuklar, bu etkinliklerle yaşadıkları olumsuzluklardan bir nebze uzak kalıyor. Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Onur Kutay Özertürk, tırda günde yaklaşık 100 çocuğa hizmet verdiklerini söyleyerek "Çocukların kendini çocuk hissedebileceği tek yer bu TIR. Gaz bombası atılması halinde çocukları dışarı bırakmıyoruz. O durumda onları burada daha fazla tutmamız gerekiyor." dedi. AA