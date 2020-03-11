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'ten flaş kararı: Ertelendi

İşleri Başkanlığı, yarın 'nde gerçekleştirilecek 6. törenini ve 2-5 Nisan tarihleri anasında gerçekleştirilecek 10. 'nı önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 10:42 ABONE OL
Diyanet'ten flaş Koronavirüs kararı: Ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüsü önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri töreni ve 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası ileri bir tarihe ertelendi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camii'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj'ın da aralarında bulunduğu 7 isme ödül verileceğini duyurmuştu.

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Diyanet'ten flaş Koronavirüs kararı: Ertelendi
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