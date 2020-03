Okullarda koronavirüs önlemleri! Okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

4 BAKAN BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Koronavirüs(coronavirüs) Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Toplantının ardından saat 16:30'da basın açıklaması yapılacağı bildirildi

HASTA İZOLE EDİLDİ

Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı yaptığı basın açıklamasında kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan bir erkek vatandaşın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, virüsü Avrupa teması üzerinden kaptığı belirlenen erkek hastanın izole edildiğini ve aile bireylerinin hepsi gözetim altında alındığını kaydetti.

BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİK'



"Üzücü ama korkutucu olmayan bir haberi bildirmek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Çin'in Vuhan kentinde bundan tam 90 gün önce, 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Yeni Koronavirüs, başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen, Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse, salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Bugün (dün) akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından, detaylı bilgilerinin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizdeki ilk vakadır."