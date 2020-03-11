Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Profesör Kara'dan corona virüsü açıklaması! "Çok az kişiyle temas ettiği için şanslıyız..."

Panik olunmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de ilk kez corona virüse rastlanılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Kara, sigara içenlerde riskin daha fazla olduğunu normal temizlik anlayışımıza devam etmemiz gerektiğini, 50 yaşına kadar hastalığın ölümcül olma durumunun çok ama çok düşük olduğunu ifade etti. Son dakika bilgisine göre koronavirüsün tespit edilen kişinin Türkiye'de çok fazla temasının olmadığı da açıklandı.

PANİK OLMAYALIM; ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLDİ!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili "Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var. Erken dönemde ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı ve o sayede de çok az temaslısının olduğu bir dönemi yakaladık. Türkiye'de evet doğru, artık vakamız var; ama bu vaka 'Türkiye'de virüs dolaşıyordur'a neden olmuyor" dedi.