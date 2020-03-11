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Son dakika haberi: Sosyal medyadaki asılsız Kovid-19 (Covid-19) paylaşımları için harekete geçildi

Türkiye'de (Kovid-19) vakası tespit edildiği açıklandıktan sonra sosyal medyada panik havası yaratacak paylaşımlar takibe alındı. Sosyal medyadan koronavirüs konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi. Gelen son dakika koronavirüs ile ilgili paylaşım haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 13:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medyadaki asılsız coronavirüs Kovid-19 Covid-19 paylaşımları için harekete geçildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

PANİĞE SEVK EDEN VE ENDİŞEYE DÜŞÜREN PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

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Son dakika haberi: Sosyal medyadaki asılsız coronavirüs Kovid-19 (Covid-19) paylaşımları için harekete geçildi
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