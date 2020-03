Saldırıların koçbaşı Kılıçdaroğlu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte Erdoğan'In sözleri:

* Bay Kemal, İdlib'de kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. Bunlara bedeli sandıkta ödettiğiniz sürece o zaman bunlar neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar. Dersini çalış ya... Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Buradaki gözlem kulelerini de göstereceğim. Bay Kemal 12 gözlem noktası var. Arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Şu anda yapmış olduğumuz anlaşmanın içeriğinden haberi yok. Ne yaptılar, ne konuştular haberi yok. Takip etmiyorlar. Bunların akıl hocaları çok farklı.



CAHİL VE DENSİZ BİR ZAT!



* Çıkmış 'Esad Türk askerini koruyuor' diyor. Türk askeri hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay Kemal. Bugüne kadar El Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl dimdik durduysak, en son İdlib'de nasıl dimdik durduysak bundan sonra da devam edeceğiz. Bize düşen, sükuneti sürdürerek, terör örgütü ve Esad'ü karşı hazırlıklı olmaktır.

* Asıl sorun, birlik ve beraberliğimize yönelik sabotajların önüne geçebilmektir. Ülkemizin asıl gücü milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma iradesidir. Bu iradeyi kırmayı hedef alan her saldırı tüm güçlerin saldırılarından çok daha tehlikelidir. Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır. CHP'nin başındaki zat, Moskova'daki görüşmemiz üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştır. Böyle bir toplantıya nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl konuşulur, nasıl müzakere edilir haberi yok. CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmak sadece cahil değil, densiz bir zatla karşı karşıyayız. Sen bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına getirildin. İzlediğin tek siyaset ülkemizin ve milletimizin taraf olduğu her meselede karşı olmak. Kılıçdaroğlu ve partisi her hal ve şart altında ülkemize husumet çizgisinde yürümekte ısrarcı. Gidiyor bizi Avrupa'ya şikayet ediyor. Terfi mi alacağını sanıyorsun, aksine çukura batıyorsun Bay Kemal!



NAZİ İŞKENCELERİ YAPIYORLAR



* Bunlar zannettiler ki ben şaka yapıyorum ve kapıyı açtık. 150 bin civarında sığınmacı Yunanistan sınırına yığıldı. Mültecilerin üzerine ateş açılması, kaynar su dökülmesi tam bir barbarlıktır. Niye bu kadar engelliyor da Nazi işkenceleri yapıyorsun? İnsanlık suçu işleyen Yunanistan'a kimse sesini çıkarmıyor. Katıksız bir faşist olduklarını tüm dünyaya göstermişlerdir.



AB YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRENE KADAR...



* 18 Mart 2016'da AB'yle bir anlaşma yapmıştık. Biz düzensiz göçmenleri kabul edecektik, AB de her iade edilen kişiye karşılık bir kişinin iskanını sağlayacaktı. Biz üzerimize düşeni yaptık. AB yükümlülüklerini yerine getirene kadar 'açık kapı'sürecek. Düzensiz göçmen akımı havaların ısınmasıyla Akdeniz'in tamamına yayılacaktır.



MARŞIMIZIN 10 KITASINI DA ÇOCUKLARINIZA ÖĞRETİN



* Yarın(bugün) İstiklâl Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 99. yıldönümü. İstiklal Marşı'mız yüreklerimizi titretir, şevkimizi kamçılar. Geçmişini bilmeyenin, acısıyla ve tatlısıyla geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Çocuklarımıza sadece iki kıtayı değil İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da öğretin.

TEMİZLİK İMANIMIZDA VAR



* Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizlik. 'Temizlik imandan gelir' diyen bir millet olarak bu bizim için en kolayı. Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaları. Biz de geçtiğimiz cumadan beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacak. Hiçbir virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başardı, bunun da üstesinden gelecektir.



SÖZLER TUTULMAZSA ÜZERLERİNE GİDERİZ



* Suriye'de bulunma amacımız ne bu ülkenin topraklarını işgal ve ilhak etmektir, ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşine soyunmaktır. İdlib'deki mücadelemiz ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak ve milyonlarca insanın hayatını kurmak hedefini alıyor. Cerablus'ta ne yaptıysak, Afrin'de ne yaptıysak, Tel Abyad ve Rasulayn'da ne yaptıysak İdlib'de de aynısını yaptık. Şimdiden ateşkesi ihlaller başmadı. Ateşkes kararında sözler tutulmazsa daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten kaçınmayız.

BİLİNÇLİ 5'İNCİ KOL FAALİYETİ



* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de suç olan istihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine CHP. Dev projeleri engellemek için gösterdikleri çabaları saymıyorum. Bu zatın (Kılıçdaroğlu) bilinçli şekilde yürüttüğü faaliyetler tam da "beşinci kol" (casusluk) faaliyeti.



AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR



Başkan Erdoğan, 'hayal kırıklığı' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Erdoğan parti rozetini taktığı Çokal'la koronavirüse karşı kalpten selamlaştı. Ağrı Tutak, Bolu Dörtdivan, Ağrı Dedeli, Muş Karaağaçlı, Muş Sarıpınar belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı.



TERMAL KAMERALI ÖNLEM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın geçtiği yerlerde vatandaşlar, termal kamerayla koronavirüs tehdidine karşı izlendi.