Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER ATEŞ İLE RANDEVULAŞMIŞ

Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin cep telefonu kayıtlarında öldürülen Ateş ile mesajlarında bir para konusunun konuşulduğu ve belirledikleri saatte buluşmak için randevulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Hrant Dink cinayetinin arkasında kim var?

DİNK CİNAYETİ SANIĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu arada, Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olduğu belirtildi.

2017'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Şeref Ateş idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Ateş olayda hayatını kaybetmişti.

HRANT DİNK CİNAYETİNDE PARALEL PARMAĞI NETLEŞTİ

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldığı saldırıya ilişkin olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.