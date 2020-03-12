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Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte düşme anı görüntüleri

Geçtiğimiz yıl İstanbul Taksim’de camdan düşerek yaşamını yitiren ve gündem olan İngiliz Ajan ’in düşme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mesurier’in düşme anının görüntüsünde kamera kayıtlarına yedi saniye boyunca yansıyan ve o anda sokaktan geçmekte olan bir kişinin de şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. İşte Mesurier’in düşme anının yansıdığı o görüntüler...

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte düşme anı görüntüleri

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

Son dakika: İngiliz eski ajan Le Mesurier'in ölüm anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı! | Video

YÜKSEKTEN DÜŞME

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.



James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

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Son dakika: İngiliz ajan Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte düşme anı görüntüleri
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