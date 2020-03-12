Son dakika: Jandarma'dan 2019'da teröre ağır darbe!

Jandarma Genel Komutanlığının 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Rapora göre, terörle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince geçen yıl 67 büyük, 496 orta ve 116 bin 474 küçük çaplı olmak üzere 117 bin 37 operasyon icra edildi. Terörü finanse ettikleri iddiasıyla 96 şüpheli yakalandı.

Ateş destek vasıtaları ve yakın hava desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 414'ü ölü, 5'i yaralı, 404'ü sağ ve 155'i teslim olmak üzere 978 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün barınma ve sığınma alanlarına yönelik nokta operasyonlarda 1512 sığınak ve ele geçirilen yaklaşık 60 ton yaşam malzemesi imha edildi.

Jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 207 terör olayında 82 güvenlik gücü mensubu ile 30 vatandaş şehit oldu, 378 güvenlik gücü mensubu ile 82 vatandaş yaralandı.

Terör olaylarında ve yapılan aramalarda 705 piyade tüfeği, 48 makineli tüfek, 186 tabanca, 74 roketatar, 27 füze, 1002 el bombası ve 44 ton 991 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

- TRAFİK KAZALARINDA 858 KİŞİ ÖLDÜ

Geçen yıl jandarmanın sorumluluk bölgesinde 26 bin 702 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Kazalarda 858 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 762 kişi yaralandı.

En çok kazanın meydana geldiği aylar haziran, temmuz ve ağustos oldu.

Jandarma trafik timlerince 2019 yılında 131 bin 653 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde 406 bin 542 okul servis aracı denetlendi, 15 bin 691 araç veya sürücüye cezai işlem uygulandı.

Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların (çakar) mevzuatta izni olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasağını ihlal eden 261 araç veya sürücüye ceza kesildi.



DRONE İLE TÜM İLLERDE HAVADAN KONTROL

Geçen yıl helikopter ile 17 ilde, drone ile tüm illerde havadan trafik kontrolü yapıldı.

Helikopterle trafik denetimlerindeki 329 saatlik uçuş süresinde 1055 kural ihlali bildirildi ve 2 bin 142 cezai işlem uygulandı. Drone ile trafik denetimlerinde de 2 bin 847 saatlik uçuş süresinde 2 bin 200 kural ihlali bildirildi ve 1891 cezai işlem uygulandı.

Sürücü, yaya öğrenci ve personelin doğru trafik davranışlarına özendirilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması maksadıyla düzenlenen seminerlerde 3 milyon 917 bin 919 kişiye trafik eğitimi verildi.

- MODEL ARAÇLAR SAYESİNDE KAZALARDA AZALIŞ KAYDEDİLDİ

Jandarma ekiplerince, hız ihlallerinden kaynaklanan kazaların yoğun olduğu yol güzergahlarına sürücülerde kontrol yapılıyor hissini yaratmak amacıyla 333 model trafik aracı, 81 ilin değişik noktalarına konumlandırıldı.

Model trafik araçlarının konulduğu noktalarda 2019 yılında bir önceki yıla göre kaza sayısında yüzde 20 azalış kaydedildi.

- ASAYİŞ OLAYLARINDA 383 BİN 33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen yıl 448 bin 231 asayiş olayı meydana geldi. En çok olayın kayıtlara geçtiği iller Antalya, İzmir ve Muğla oldu.

Olaylarla ilgili çalışmalarda tespit edilen 389 bin 490 şüpheliden 383 bin 33'ü yakalandı. 2018 yılı ile karşılaştırıldığında toplam şüpheli ve yakalanan zanlı sayısında yüzde 13 artış oldu.

Asayiş olaylarının 431 bin 901'inin faili belirlendi, 16 bin 330'unun faili ise tespit edilemedi. Faili meçhul olayların yüzde 76'sının hırsızlık olduğu belirtildi.

Kişilere karşı işlenen suçlar arasında ilk sırayı 37 bin 45 ile kasten yaralama, 32 bin 396 ile trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve 28 bin 62 ile tehdit aldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 28 bin 194 ile hırsızlık, 15 bin 832 ile mala zarar verme ve 6 bin 407 ile hakkı olmayan yere tecavüz öne çıktı.

- UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ 17 BİN 562 ZANLI YAKALANDI

Jandarma birimlerince 2019 yılında müdahale edilen 589 akaryakıt kaçakçılığı olayında 584 ton motorin, 114 ton ham petrol, 930 ton madeni yağ ve diğer akaryakıt ürünleri (LPG, solvent, gaz yağı, fuel oil ve benzin) ele geçirildi, 669 şüpheli yakalandı.

Geçen yıl 3 bin 200 kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Operasyonlarda 8 bin 4 zanlı yakalandı, 87 bin 618 tarihi eser koruma altına alındı.

Ayrıca, jandarma ekiplerince geçen yıl müdahale edilen 227 sahtecilik olayında 194 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 97 bin 252 sahte banknot ele geçirildi.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl 3 milyon 83 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 bin 362 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın sorumluluk alanlarında 2019'da uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 10 bin 954 olay meydana geldi ve 17 bin 562 zanlı yakalandı.

Silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda 3 bin 108 uzun namlulu, 1299 kısa namlulu silah ve 249 bin 864 mühimmat ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 646 kişi yakalandı.

- KADINA YÖNELİK ŞİDDET İHBARLARI

Jandarmaya geçen yıl 38 bin 217 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandığına dair ihbar yapıldı. Mağdurların talepleri doğrultusunda 10 bin 107 koruyucu ve tedbir kararı alındı.

Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 42 bin 997 çocuğun suça sürüklendiği, 51 bin 56 çocuğun suç mağduru olduğu kayıtlara geçti.

Öte yandan, jandarma birimlerince, siber suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 586 bilişim suçu olayında 399 şüpheli yakalandı.