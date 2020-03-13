HSK’dan adliyelere koronavirüs talimatı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve son olarak da ülkemizde görülen yeni tip koronavirüsüyle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda flaş bir duyuru geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu adliyelere koronavirüs ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili önemli talimatlarda bulundu. HSK, tutuklu ve acil işler dışında mahkemelerin ileri tarihe ertelenmesini tavsiye etti.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve 'Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler' başlıklı yazıda şunlar kaydedildi: "Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."



Hayrettin ŞAŞMAZ