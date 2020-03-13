Son dakika: Sınır kapılarında tedbirler artırıldı

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.



112 SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLİYOR

Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.

Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.



