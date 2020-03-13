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Son dakika: Sınır kapılarında tedbirler artırıldı

Son dakika gelen bilgilere göre 'ya açılan sınır kapılarında koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika: Sınır kapılarında tedbirler artırıldı

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

112 SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLİYOR

Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.

Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

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Son dakika: Sınır kapılarında tedbirler artırıldı
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