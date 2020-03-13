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'da ele geçirildi! Tam 35 kilo 320 gram ...

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın Edremit ilçesinde 35 kilo 320 gram ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 10:02 ABONE OL
Van'da ele geçirildi! Tam 35 kilo 320 gram uyuşturucu...

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

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Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin yan boşluklarına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.

Gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Van'da ele geçirildi! Tam 35 kilo 320 gram uyuşturucu...
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