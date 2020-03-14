Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü açıklaması! 1 Vatandaşımızda daha koronavirüse rastlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vakaları ile ilgili son dakika paylaşımında bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda umreden dönen bir vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

BAKAN KOCA AÇIKLADI! CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI

"Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."