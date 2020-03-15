Başkan Erdoğan'dan, Cemil Usta için anma mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/H2YpSXENiE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 15, 2020