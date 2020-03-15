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Başkan Erdoğan'dan, için anma mesajı

Başkan , 'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için anma mesajı yayımladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 16:37 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan, Cemil Usta için anma mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Erdoğan çığlığımı dünyaya duyurdu

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Başkan Erdoğan'dan, Cemil Usta için anma mesajı
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