Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı her geçen gün artınca Diyarbakır'da annelerin başlattığı eyleme katılımda artırıyor. Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde çocuklar için oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbetine, 194'üncü günde bir anne daha katıldı. Şırnak'ta 6 yıl önce kaçırılan kızı Fatma için gelen Hediye Koybet'in katılımıyla sayı 127 oldu. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden gelen Hediye Koybet, 6 yıl önce 'doktora Cizre'ye gidiyorum' diye evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızı Fatma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Kızı Fatma'nın, bel rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığını belirten anne Hediye Koybet, teslim olması için çağrıda bulundu. Koybet, "Kızım Fatma 20 yaşındaydı, HDP aracılığıyla kandırılarak kaçırıldı. Kızım için HDP'nin kapısına geldim. Onlar kızımı götürdü. Kızımın gelmesini istiyorum. Kızım gel, işkence yok bir şey yok. Arkadaşlarını al gel, ailenize kavuşun. Kızım 3 yıl boyunca bel fıtığı nedeniyle sık sık doktora gidiyordu. Bir gün doktora Cizre Devlet Hastanesi'ne gideceğim diye evden çıktı ve bir daha haber alamadık. Kızımın dönmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Hediye Koybet'in katılımıyla sayı 127 olurken, bugüne kadar eyleme katılan annelerden 13'ü evladına katıldı.

ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ