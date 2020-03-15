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Son dakika: Gençlik ve duyurdu! Coronavirüs tedbirleri kapsamında Umre'de dönen vatandaşlar...

Umreden dönen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alındı. Gençlik ve umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca ve 'da yurtlarda misafir edilecek. İşte Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle umreden gelen vatandaşların 14 gün boyunca kalacakları yerler....

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 11:42 ABONE OL
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu! Coronavirüs tedbirleri kapsamında Umre'de dönen vatandaşlar...

Son Dakika Haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KAPASİTELERİ ŞÖYLE:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KAPASİTELERİ ŞÖYLE:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

"KORONAYA KARŞI MÜCADELEDE REHAVET VE PANİK YOK, TEDBİR VAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.

Son Dakika Haberi: Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu! Coronavirüs tedbirleri kapsamında Umre'de dönen vatandaşlar...
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