Hava ve kara ulaşımı durduruldu

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı. Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile de bir telefon görüşmesi yaparak koronavirüs konusunu ele aldı. Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Öte yandan AK Parti'nin yarın yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ileri bir tarihe ertelendi.