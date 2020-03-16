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Bankalarda için bekleyen emeklilere koronavirüs uyarısı

Milyonlarca , bugünlerde bankalardan alacakları maaş promosyonu heyecanını yaşıyor. 2020-2023 dönemi için Kurumu () ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda şubelerinde yoğunluk gözleniyor. Bankacılar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 22:00 ABONE OL
Bankalarda promosyon için bekleyen emeklilere koronavirüs uyarısı

2020-2023 dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda banka şubelerinde yoğunluk gözleniyor.

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Özellikle koronavirüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının ardından hükümet salgının yayılmasını önlemek için çok sayıda tedbir aldı. Gerekli olmadıkça toplu alanlarda bulunulmaması ve bu dönemi vatandaşların asgari temasla geçirmesi uyarıları yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bankacılık sektörü de bu kapsamda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu. Bankacılar salgının en fazla etkilediği yaş grubu içinde olan emeklilerin, halihazırda şubelere promosyon işlemleri için yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

Emeklilik promosyon işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkati çeken bankacılar, internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirttiler.

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Bankalarda promosyon için bekleyen emeklilere koronavirüs uyarısı
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