İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika corona virüsü önlemi: 00.00'da durduruluyor...

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan genelgeye göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek. İşte son dakik agelişmesine ilişkin tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

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TAZİYE EVLERİNİN FAALİYETLERİ DURDURALACAK

Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.

Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak

DİYANET CUMA NAMAZLARININ KILINMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu akşam yaptığı açıklamada, koronavirüs riski nedeniyle Cuma namazlarının kılınmayacağını, vakit namazlarının da cemaatle kılınmayacağını açıkladı. Camiler açık olacak, ferdi olarak namaz kılınabilecek.