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Korona virüsü tedbirlerine karşıt propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

'de nedeniyle ceza evleri yönelik alınan tedbirlere ilişkin üzerinden oluşturdukları hesap ve gruplar üzerinden karşıt propaganda yapıp gösterisi örgütlemeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 17:39 ABONE OL
Korona virüsü tedbirlerine karşıt propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Korona virüs nedeniyle ceza evleri yönelik alınan tedbirlere ilişkin sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesap ve gruplar üzerinden karşıt propaganda yapıp protesto gösterisi örgütlemeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta içi Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 'Cezaevlerindeki Görüşlerin İptal Edilmesini' protesto etmek amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden ceza evlerindeki mahkumlar için toplanma çağrısı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar ile af ve mahkum haber adlı grupta paylaşım yapan şahıslara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şahıs 'suç işlemeye tahrik' suçlaması ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Korona virüsü tedbirlerine karşıt propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
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