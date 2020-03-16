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Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı

"boğaz ağrısı" ve "ateş" şikayetiyle başvuran Meclis personelinden herhangi birinin resmi bir sevk işleminin olmadığı, bu şikayetlerle gidenlerden de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkanın bulunmadığı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:19 ABONE OL
Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis personelinden, "boğaz ağrısı" ve "ateş" şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranların bulunduğu, yapılan ilk muayenelerinde yeni tip koronavirüs belirtisine rastlanılmadığı vurgulandı.

Kendiliğinden detaylı işlem yaptırmak isteyenlerle ilgili de Zekai Tahir Burak Hastanesine gidebileceklerinin söylendiği belirtilen bilgilendirmede, hastanenin de gidenlerin yurt dışı çıkış hikayeleri bulunmadığı için "evde dinlenmelerinin yeterli olacağının" ifade edildiği aktarıldı.

Meclis Hastanesinden herhangi resmi bir sevk işleminin olmadığı, kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Meclis çalışanının bulunmadığı kaydedildi.

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Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı
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