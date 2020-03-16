Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmiştir!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü kapsamında ibadethanelerde alınacak önlemleri duyurdu.. Birçok ülkede camilerde cemaatle namaz kılınması bir süreliğine durdurulurken, Cuma namazı da kılınmamıştı. Kabe'de hijyen çalışmaları kapsamında tavaf bir süreliğine durdurulmuştu. Türkiye'de Cuma namazı başta olmak üzere alınacak kararlar merakla bekleniyordu. Türkiye'de de cemaatle namaz ve Cuma namazı kılınmaması kararı alındı.

Son dakika: Diyanet'ten flaş corona virüsü açıklaması: "Cuma namazı ve camaatle namaza ara..." | Video

CUMA NAMAZI VE VAKİT NAMAZLARININ CEMAATLE KILINMASINA ARA VERİLMİŞTİR

İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez. Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Koronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir.

UMREDEN DÖNEN YOLCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Umreden gelen son 6 bin kişi ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın kararları devam etmektedir. Sağlık Bakanımız bunu defalarca açıkladı. Sadece umreden gelenler değil, dünyanın dört bir yanından gelenlerin 14 gün evde kalmaları gerektiği ve ziyaretçi almamaları gerektiği söylendi. Bakanlığımız bunu en güzel şekilde takip etti. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra bu karantina kararı alındı. Devam ediyor.

"CAMİLER AÇIK OLACAK"

Canı camiye gitmek istediyse gidebilir. Ama cemaatle namaz kılınamaz. Ferdi olarak namazını kılabilir. Camilerimiz açık olacak. Cami görevlilerimize büyük görev düşüyor. Hijyen çalışmaları en iyi şekilde yapılacak. Münferiden namaz kılınmasını öneriyoruz. Bir, iki kişinin camiye yolu düşerse birlikte kılabilirler. Cemaatle kılınmayacak.