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Son dakika haberi! : Provokatif paylaşımlar nedeniyle 19 kişi gözaltına alındı

Son dakika Corona virüsü haberi az önce duyuruldu. 'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19’u gözaltına alındı." denildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 21:53 ABONE OL
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşımlar nedeniyle 19 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre sosyal medyada asılsız ve provokatif coronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19'u gözaltına alındı

Açıklama şöyle; Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Coranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak; "virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir.

93 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.

Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşımlar nedeniyle 19 kişi gözaltına alındı
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