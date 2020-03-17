Avrupa’dan döndüler kendilerini izole ettiler

Almanya,Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşların durdurulması üzerine bu ülkelerde eğitim ya da tatil amacıyla bulunan vatandaşlar önceki akşam uçaklarla Türkiye'ye döndü. Vatandaşlar SABAH'a konuştu:Kızımızın olduğu Almanya'dan döndük. Evden çıkmayacağız.Kimseyi riske atmayız.Almanya'dan döndük.24'ünde gelecektik. Bakanlık açıklama yapınca erkene aldık. 14 gün evimizde kalacağız. Şikayetimiz olursa 112'yi arayacağız. Keyif için dışarı çıkmayacağız.Durumun daha da kötü olacağını düşünüyorum. Ailem burada. Ne zaman geri döneceğimden emin değilim. Türkiye erken okulları kapattı. Bu iyi bir gösterge.Eşim vekız kardeşim ile5 günlük tatil programlamıştık. Konsolosluktan yardım istedik ve erken döndük.Öte yandan İstanbul Valiliği "17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar İstanbul'a gelecek vatandaşlar 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacak" açıklaması yaptı.