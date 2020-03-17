HDP'li Beştaş'tan skandal! Karantina kuralını hiçe saydı!

Türkiye'de hassasiyetle yürütülen Koronavirüs süreci HDP'li Meral Danış Beştaş tarafından tarafından delinince büyük tepki topladı! Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması istenen 14 günlük karantina sürecine HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş uymadı.

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı | Video

ALMANYA'DAN GELDİ

Koronavirüs salgını kapsamında tutuklular tahliye edilmeli diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bir hafta önce pandeminin merkezi Almanya'da toplantılara katılmıştı. Beştaş daha sonra da Meclis çalışmalarına katıldı.