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'li Beştaş'tan skandal! Karantina kuralını hiçe saydı!

Dünyada ve Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle alarma geçilmiş durumda. Türkiye özellikle erken önlemler ve yürütülen hassas süreç sebebiyle Koronavirüs'ün en az zarar verdiği ülkelerden biri. Öte yandan tüm Türkiye'de ısrarla 14 gün kuralı uyarısında bulunulurken Meclis'te bir 'li vekilin skandalı ortaya çıktı. Yurt dışından dönen HDP'li , 14 günlük karantina süresine uymadı ve meclis çalışmalarına katıldı. AK Parti, skandala tepki gösterince Beştaş kendisini savunmaya kalkıştı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 22:14 ABONE OL
HDP'li Beştaş'tan skandal! Karantina kuralını hiçe saydı!

Türkiye'de hassasiyetle yürütülen Koronavirüs süreci HDP'li Meral Danış Beştaş tarafından tarafından delinince büyük tepki topladı! Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması istenen 14 günlük karantina sürecine HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş uymadı.

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş karantinaya uymadı | Video

ALMANYA'DAN GELDİ

Koronavirüs salgını kapsamında tutuklular tahliye edilmeli diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bir hafta önce pandeminin merkezi Almanya'da toplantılara katılmıştı. Beştaş daha sonra da Meclis çalışmalarına katıldı.

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HDP'li Beştaş'tan skandal! Karantina kuralını hiçe saydı!
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