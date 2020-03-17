Murat Boz'dan son dakika corona virüsü paylaşımı! "Dışarı çıkın" dedi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgınının merkezi Avrupa'ya kaydı. İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri zor günler geçirirken, salgın dünya genelinde de 150'yi aşkın ülkeye sıçradı. Türkiye ilk günden itibaren sert korunma önlemleri ile salgında henüz kayıp vermezken, 47 kişide vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı toplantılar ile halkı bilgilendirirken, sık sık evde kalınması çağrısı yapılıyor. Ünlüler de paylaşımları ile evde kalınması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na destek oluyor. Ancak Murat Boz'dan koronavirüs ile ilgili farklı bir çıkış geldi.