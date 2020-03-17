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'dan paylaşımı! "Dışarı çıkın" dedi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken, Türkiye sert önlemlerle salgından uzak kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evden çıkılmaması gerektiğini belirtirken, ünlü şarkıcı 'dan farklı bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Murat Boz, "Bugün hava çok güzel. Dışarı çıkın" dedi. Boz'a sosyal medyadan çok sert tepki geldi. Boz'dan henüz bir açıklama gelmedi. İşte çok tartışılan o görüntüler ve sosyal medyadan gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:47 ABONE OL
Murat Boz'dan son dakika corona virüsü paylaşımı! Dışarı çıkın dedi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgınının merkezi Avrupa'ya kaydı. İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri zor günler geçirirken, salgın dünya genelinde de 150'yi aşkın ülkeye sıçradı. Türkiye ilk günden itibaren sert korunma önlemleri ile salgında henüz kayıp vermezken, 47 kişide vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı toplantılar ile halkı bilgilendirirken, sık sık evde kalınması çağrısı yapılıyor. Ünlüler de paylaşımları ile evde kalınması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na destek oluyor. Ancak 'dan koronavirüs ile ilgili farklı bir çıkış geldi.

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Murat Boz'dan son dakika corona virüsü paylaşımı! "Dışarı çıkın" dedi! Sosyal medyadan tepki yağdı!
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