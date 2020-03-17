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salgını sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklaması geldi. Erbaş, corona virüsü nedeniyle Cuma namazının kılınmayacağını, vakit namazlarının da cemaatle kılınmayacağını söyledi. Erbaş, camilerin açık olacağını münferiden namaz kılınabileceğini söyledi. A Haber Canlı yayınına bağlanan Gaziantep İslam Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cuma kılamayanların yapması gerekenleri söyleyen Hatipoğlu, çekirge ve karınca istilalarını da değerlendirdi. İşte Nihat Hatipoğlu'nun flaş açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:52 ABONE OL
Son dakika: Nihat Hatipoğlu'ndan corona virüsü, çekirge istilası ve karınca istilası açıklaması: O ayeti hatırlattı ve...

Koronavirüs salgını sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi önlem aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında önlemleri açıkladı. Cuma namazı belli bir süre durdurulurken, vakit namazları da cemaatsiz kılınacak. Camiler açık olacak, ferdi namaz kılmak isteyenler kılabilecek. Cami görevlileri cemaatle namaz kılınmasına müsaade etmeyecek. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof.Dr. Niha Hatipoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Diyanet'in kararını doğru bulduğunu söyledi, Hz.Ömer'in yaşadığı bir olaydan örnek verdi. Hatipoğlu ayrıca çekirge ve karınca istilasına da değindi. İşte detaylar...

"ALLAH'IN KADERİNDEN YİNE ALLAH'IN KADERİNE SIĞINIYORUM"

Prof.Dr. , "İslamın temel prensibi kendinizi bile bile tehlikeye atmayındır" dedi, "Hz. Peygamberin uygulaması şudur, bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. Veba gibi hastalıkların olduğu yerlere girişi yasaklamıştır. Bugün veba, koronadır. Hz.Ömer, Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır. Diyanet'in açıklaması bence yerinde bir açıklamadır. Ezanların okunması devam etmeli. İnsanlarımız ezanları duyarak aile içinde cemaatleri ile namazlarını kılabilirler. Cuma namazları yerine o günkü öğlen namazları kılınabilir. Bu gibi durumlarda açık havalarda namaz kılınabilir. Ama bu hastalıkta bir kişiden yayılma riski varsa imtina edilir. Bugün için açık alanda kılınması da mümkün değil gibi. Bu durum bir felaket tabi. Allah bütün insanlığı korusun. Din ile bilim birlikte yürütülmelidir. Bir tabipin, bilim adamının sözü bir din adamının fetvası gibidir. Ezanın okunması manevi açıdan çok önemlidir." diye konuştu.

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Son dakika: Nihat Hatipoğlu'ndan corona virüsü, çekirge istilası ve karınca istilası açıklaması: O ayeti hatırlattı ve...
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