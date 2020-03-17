Sağlık Bakanı Koca ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan öğrencilerle samimi görüşme

Dünyada birçok ülkenin koronavirüs etkisi altına girmesinin ardından, yurt dışında yaşayan Türkler güvenli gördükleri ülkelerine dönmek için başvuruda bulundu.

3 bini aşkın Türk vatandaşının yurda dönüşü bugün itibarıyla başladı.

Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, öğrencilerin kullandığı yurt binalarına yerleştirildi.



ÖĞRENCİLER BAKAN KASAPOĞLU'NUN MİSAFİRİ

Eşyalarını toplayıp yurtlardan ayrılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından makam odasında ağırlandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefondan dahil oldu.

ÖĞRENCİLERDEN HELALLİK ALDI

Bakan Koca, durumun önemini öğrencilere anlattı ve helallik istedi.

O anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştirirken büyük bir fedakarlık örneği gösteren gençlerimizi Bakanlığımızda ağırladık. Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca da fedakar gençlerimizden helallik istedi. Önce sağlık önce tedbir. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız." ifadeleriyle paylaştı.