Sahte belgeyi yayana soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüse ilişkin sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görselin sorumluları hakkında 'resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, dün sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde gerçek dışı bilgilere yer verildiğine ilişkin tespit üzerine ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sahte belgeye ilişkin "Amaç güven kaybı yaratmaktı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır. Akla uygun değildir. Duyguyla değil akıllıca hareket etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlarında bulunan 93 şüpheli tespit edildiği, bunlardan 19'unun gözaltına alındığı bildirildi.