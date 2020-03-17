Son dakika: Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



COVİD-19 ŞÜPHESİ BULUNAN...



"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

KIRKLARELİ VALİLİĞİ: COVİD-19 TESPİT EDİLEN HASTAMIZ BULUNMAMAKTADIR



Kırklareli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"İlimizde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastamız bulunmamaktadır. Valiliğimiz harici sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar etmeyin. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlara itibar edilmemesi, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne 40 kişilik bir grup getirildiği 2 kişinin testinin pozitif çıktığı iddia edilen ses kaydı ve benzeri yazılı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi istenilen açıklamada, tüm açıklamaların valililiğin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği belirtildi. Açıklamada, "İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır" ifadesi yer aldı

TRABZON VALİLİĞİNDEN KORONAVİRÜS VAKASININ POZİTİF ÇIKTIĞI İDDİASINA YALANLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a yönelik yerel haberler yapan bir internet sitesinin bugün yayınında yer alan "Trabzon'un ilk koronavirüs vakasının pozitif çıktığı" şeklindeki gerçek dışı haberle ilgili, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmaktan gerekli incelemeler yapılarak adli ve idari işlemlere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca benzer içerikleri asılsız şekilde sosyal medyadan paylaşarak halk arasında panik ve korku oluşturmaya yönelik paylaşım yapanlar hakkında da işlem yapılacağı vurgulanarak, "Vatandaşlarımız tarafından resmi merciler haricindeki asılsız ve gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur." değerlendirmesine yer verildi.

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