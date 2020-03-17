Son dakika haberi: Kırklareli Valiliği’nden corona virüsü iddialarına ilişkin açıklama!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerine hızla yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında dün gece saatlerinde yapılan açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 47 olduğu duyurulmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kaırklareli'de 2 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edilmişti. Kırklareli Valiliği'nden bu iddialara ilişkin açıklama yapıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…