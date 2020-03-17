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Son dakika haberi: Valiliği’nden iddialarına ilişkin açıklama!

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla tüm dünya üzerinde yayılan enfeksiyonu ile ilgili ajanslara son dakika haberleri ard arda düşmeye devam ediyor. Çin’de ortaya çıkması toplamda 5 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavürs ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece yapılan sosyal medya paylaşımıyla ülkemizde görülen vaka sayısının 47 olduğu bilgilendirmesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin sonrasında ilimizde 2 vatandaşa yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı iddiası ortaya atılmıştı. Kırklareli Valiliği tarafından bu iddialara ilişkin açıklama geldi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Kırklareli Valiliği’nden corona virüsü iddialarına ilişkin açıklama!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerine hızla yayılım gösteren enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında dün gece saatlerinde yapılan açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 47 olduğu duyurulmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kaırklareli'de 2 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edilmişti. Valiliği'nden bu iddialara ilişkin açıklama yapıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Kırklareli Valiliği’nden corona virüsü iddialarına ilişkin açıklama!
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