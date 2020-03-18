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Son dakika: Bakanlık duyurdu: Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan sınır kapıları salgın nedeniyle kapatılacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ve ’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:55 ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan sınır kapıları salgın nedeniyle kapatılacak

Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

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Son dakika: Bakanlık duyurdu: Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan sınır kapıları salgın nedeniyle kapatılacak
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